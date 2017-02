12 candidats pour 4 nouveaux clubs

La Major League Soccer a annoncé aujourd’hui que 12 groupes de propriétaires, provenant de 12 marchés, avaient déposé une candidature officielle pour la prochaine phase d’expansion de la Ligue. La MLS attribuera quatre nouvelles équipes au cours des prochaines années, pour croître à un total de 28 clubs.

Les villes et groupes de propriétaires suivants sont en lice pour l’attribution des quatre prochaines nouvelles équipes : Charlotte (Marcus Smith), Cincinnati (Carl Lindner III), Detroit (Dan Gilbert, Tom Gores), Indianapolis (Ersal Ozdemir, Mickey Maurer, Jeff Laborsky, Mark Elwood, Andy Mohr), Nashville (John Ingram, Bill Hagerty), Phoenix (Berke Bakay, Brett Johnson, Mark Detmer, Tim Riester, David Rappaport), Raleigh/Durham (Steve Malik), Sacramento (Kevin Nagle, Meg Whitman, Jed York), St. Louis (Paul Edgerley, Terry Matlack, Jim Kavanaugh), San Antonio (Spurs Sports & Entertainment), San Diego (Mike Stone, Peter Seidler Massih et Masood Tayebi, Steve Altman, Juan Carlos Rodriguez), Tampa/St. Petersburg (Bill Edwards).

« La Major League Soccer a commencé avec 10 clubs en 1996, et nous avons aujourd’hui 12 marchés en lice pour l’attribution d’une équipe lors de notre prochaine phase d’expansion, a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber. Cela en dit long au sujet de la Ligue et de la croissance du sport aux États-Unis et au Canada. Nous aimerions remercier tous les groupes ayant déposé leur candidature à l’attribution d’une nouvelle équipe, et nous avons été encouragés par le soutien des autorités gouvernementales, par les dirigeants des entreprises et par l’enthousiasme des supporters de chaque marché. Nous nous réjouissons à l’idée d’examiner les candidatures et des rencontres avec le comité d’expansion de la MLS au cours des prochains mois. »

Désormais, le comité d’expansion de la MLS et le commissaire Garber vont examiner les candidatures et rencontrer en personne les propriétaires éventuels des équipes ainsi que des fonctionnaires des marchés prospectés. Ces rencontres auront lieu durant les premier et deuxième trimestres de l’année 2017.

Les candidats ont fourni des documents centrés sur les trois domaines suivants :

Propriété – Description de la structure de propriété et informations financières. Stade – Détails du site proposé, plan de financement, autorisations gouvernementales nécessaires et soutien des autorités publiques. Projections financières, soutien des entreprises et du milieu du soccer – Plan d’affaires, projections financières et lettres d’engagement pour les droits d’appellation du stade et pour le principal sponsor maillot. Les candidats ont également fourni une vue d’ensemble du soutien du milieu du soccer.

Après l’examen des candidatures à l’attribution d’une nouvelle équipe et les rencontres avec chaque groupe de propriétaires, la Major League Soccer annoncera l’attribution des nouvelles équipes deux par deux, en respectant l’échéancier suivant :

Deux nouvelles équipes avant la fin de l’année 2017. Les 25 e et 26 e équipes commenceront à jouer en MLS d’ici la saison 2020.

et 26 équipes commenceront à jouer en MLS d’ici la saison 2020. Deux nouvelles équipes supplémentaires seront attribuées ultérieurement. L’échéancier du choix des 27e et 28e clubs sera défini plus tard cette année.

Avec l’ajout d’Atlanta United et du Minnesota United FC, la MLS comptera 22 clubs au cours de la saison 2017. En outre, le Los Angeles Football Club (LAFC) intégrera la Ligue en 2018. La MLS effectue également des progrès dans le projet de nouvelle équipe à Miami, ce qui ferait monter le nombre de clubs de MLS à 24. En décembre 2015, la MLS a annoncé son projet d’expansion à 28 équipes.