22 clubs, 22 sujets chauds… juste avant la reprise

La reprise des entraînements, c’est pour toute de suite. Lundi, la plupart des clubs de MLS seront au travail, certains auront déjà repris le chemin des terrains plus tôt, et il ne faudra pas attendre plus tard que mardi pour voir tout le monde à l’œuvre. Les supporters piaffent d’impatience… mais ne manquent pas de sujets de conversation pour autant ! Tour d’horizon.

Atlanta : Comme un écolier avant les vacances, les supporters comptent les jours les séparant du premier entraînement et du premier match. Si l’effectif est déjà bien rempli, y aura-t-il d’autres renforts ? L’absence de Leandro Gonzalez Pirez de l’entraînement d’Estudiantes fait jaser. Il faudra sûrement patienter avant de voir Brad Guzan à Atlanta.

Chicago : S’il y a bien un sujet qui suscite les discussions dans toute la MLS, c’est l’arrivée de Dax McCarty à Chicago. Un renfort de choix qui n’est pas isolé, et laisse penser que cette saison, le club quittera la cave du classement.

Colorado : Toujours indisponible depuis sa blessure contre le Mexique, Tim Howard a entamé une course contre-la-montre afin d’être sur le terrain dès le début du championnat. On connaît les contours de l’effectif pour la saison 2017. Pendant ce temps, Michael Azira est titulaire avec l’Ouganda à la Coupe d’Afrique des nations.

Columbus : Si l’hiver est frais en Ohio, les supporters se réchauffent en rêvant au Ghana, qu’ils encouragent lors de la Coupe d’Afrique des nations. En plus d’Afful, ils espèrent voir à l’œuvre leur dernier renfort Jonathan Mensah, qui devrait avoir un impact immédiat sur l’équipe.

Dallas : Il y a eu la nouvelle sportive encourageante, avec l’embauche de Javier Morales, censé remplacer Mauro Diaz le temps que ce dernier soit rétabli. Et l’énorme frayeur, Ryan Hollingshead échappant au pire après avoir été heurté par une voiture : il raconte qu’il a eu peur de finir paralysé.

DC United : Pas de chance pour Bill Hamid, à nouveau blessé : il est hors-circuit pour six semaines. Sera-t-il prêt à temps pour la reprise de la compétition ? Pendant que Steve Birnbaum et Taylor Kemp sont déjà à pied d’œuvre avec l’équipe nationale américaine, le nouvel attaquant José Guillermo Ortiz a marqué deux buts avec le Costa Rica.

Houston : Le club texan vêtu d’orange a probablement été le plus actif durant l’intersaison à ce jour. Pas étonnant qu’il y ait besoin d’un portrait complet des arrivées pour mieux cerner le nouveau visage de l’équipe. Ça ne voulait pas dire qu’il n’y aurait plus d’animation, puisque quelques heures après ce tour d’horizon, le club a embauché AJ DeLaGarza.

Kansas City : Dom Dwyer fait souvent parler de lui : ses buts, son couple avec Sydeny Leroux, et aujourd’hui sa naturalisation et une éventuelle sélection en équipe nationale américaine. Autre sujet très intéressant : le produit de Barcelone Ilie Sanchez raconte comment Peter Vermes l’a convaincu de signer à Kansas City.

LA Galaxy : Alors que l’officialisation d’un nouveau contrat pour Jelle Van Damme est imminente, le transfert de Jermaine Jones est enfin complètement réglé. L’entrejeu sera aussi renforcé par Joao Pedro, un jeune Portugais. Les responsables sportifs du club affirment d’ailleurs que 2017 marque le début d’un virage jeunesse.

Minnesota : Même si le SuperDraft a suscité beaucoup d’enthousiasme, l’effectif est encore loin d’être complet. En revanche, on connaît aujourd’hui l’ensemble du staff technique qui épaulera Adrian Heath.

Montréal : Trois joueurs sont au centre des conversations. Patrice Bernier, qui a annoncé sa retraite pour la fin de saison. Ambroise Oyongo, titulaire en équipe nationale camerounaise lors de la Coupe d’Afrique des nations. Et surtout Ignacio Piatti, toujours au centre de rumeurs malgré les démentis en cascade de son club.

New England : La reprise approche, et l’équipe ne semble pas prête. Tant l’entraîneur Jay Heaps que le directeur général Michael Burns disent qu’il reste beaucoup de travail à accomplir. Ils sont en attente de réponse à plusieurs offres. Pour passer le temps, les supporters suivent les débuts de Juan Agudelo en équipe nationale américaine.

New York City : Pendant qu’Andrea Pirlo répète que la MLS n’a rien de facile et que David Villa clame haut et fort que l’ambition de l’équipe est de remporter la Coupe MLS 2017, Ronald Matarrita fait partie du onze de l’année 2016 de la Concacaf.

New York : Les derniers jours ont été riches en émotions pour les supporters. Après avoir craint le départ de Jesse Marsch vers Salzbourg, ils ont vu Dax McCarty filer à Chicago. Ils ne sont pas les seuls à être dépités par le départ du capitaine : « Même Messi ne pourrait pas le remplacer », se désole Bradley Wright-Phillips.

Orlando : Pendant que Kaka vante les qualités de Cyle Larin « qui pourrait jouer dans un grand club européen », Will Johnson s’explique avec ses entraîneurs : heureux de retrouver Jason Kreis, il est aussi revenu sur ses critiques envers Greg Vanney.

Philadelphie : Il y a dix ans, le club n’existait pas mais… son groupe de supporters naissait ! Et l’Union souligne en grand l’anniversaire des Sons of Ben, rare groupe qui n’avait personne à encourager lors de sa création… dont le but était justement de passer ce message précis. Quelques semaines plus tard, l’entrée de Philadelphie en MLS était annoncée.

Portland : Après avoir attiré les internationaux costariciens David Guzman et Roy Miller plus tôt cet hiver, le club a promu trois joueurs de son équipe réserve, et se félicite d’avoir pu sélectionner Jeremy Ebobisse, un des favoris du SuperDraft.

Salt Lake : Ancien de la maison, Luis Silva pourrait revenir de Tigres. Mais celui qui focalise toute l’attention, c’est Landon Donovan, que plusieurs rumeurs envoient sur les bords du Lac Salé.

San José : Alors que les renouvellements de contrat se poursuivent, le nouveau directeur technique Jesse Fioranelli se présente. Il souhaite que le club « ait une identité, ce que seules les équipes ayant du succès possèdent ».

Seattle : Après avoir vu leurs favoris soulever la Coupe MLS, les supporters continuent de rêver. Et pour cause ! Nicolas Lodeiro a déclaré qu’il comptait rester longtemps à Seattle, avant d’ajouter qu’il lui suffirait d’un coup de fil pour attirer Luis Suarez en MLS. Mais pas forcément tout de suite, ni à Seattle, où on attend de toute façon de mieux connaître l’état de Clint Dempsey avant d’engager un nouveau joueur désigné.

Toronto : Il manquera du monde à la reprise des entraînements du finaliste malheureux de la dernière Coupe MLS : Michael Bradley et Jozy Altidore sont avec l’équipe nationale américaine, et six joueurs ont été convoqués par l’équipe nationale canadienne. Quant à Giovinco, non, il ne partira pas.

Vancouver : Il fait bien calme en Colombie-Britannique en ce moment, où l’on se félicite de voir Christian Bolaños dans le onze de l’année de la Concacaf et où un jeune supporter du club depuis ses 9 ans a intégré l’équipe réserve.